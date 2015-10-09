Мбаппе отказался играть за сборную Франции против Аргентины Месси

Форвард мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выступил против организации товарищеского матча с национальной командой Аргентины, передают Vesti.kz.

Исторический финал чемпионата мира-2022

18 декабря 2022 года сборные Франции и Аргентины выдали один из самых зрелищных финалов в истории чемпионатов мира. Поединок завершился со счётом 3:3 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2). Лионель Месси поднял долгожданный трофей над головой, а Килиан Мбаппе стал автором исторического хет-трика, но остался без второго подряд титула.

Почему сорвался реванш между сборной Францией и Аргентины

По данным Bolavip, Федерация футбола Франции (FFF) рассматривала идею проведения матча-реванша в марте 2024 года за пределами Европы. Однако, когда предложение обсудили с капитаном команды Мбаппе, он выступил категорически против. Форвард выразил сомнение в целесообразности встречи, указав на неудобные сроки, логистику и рискованность перелёта более чем на десять часов в середине сезона. В итоге проект был отклонён, и именно мнение нападающего сыграло решающую роль.

Историческое противостояние Мбаппе и Месси

Мбаппе встречался с Аргентиной Месси только на чемпионатах мира — и оба раза матчи вошли в историю. В 2018 году во Франции он оформил дубль в победной игре 4:3, выведя "трёхцветных" в четвертьфинал. Четыре года спустя он стал лишь вторым футболистом, сделавшим хет-трик в финале мундиаля, но даже это не спасло Францию от поражения в серии пенальти.

