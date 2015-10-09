Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 23:50
 

Разгром 5:0 принёс сборной Казахстана нового лидера в отборе к ЧМ-2026

  Комментарии (2)

Ян Вороговский (слева) и Максим Самородов (справа). ©КФФ

В группе J отборочного турнира чемпионата мира-2026 произошли изменения в турнирной таблице, передают Vesti.kz.

Северная Македония на своём поле разгромила Лихтенштейн со счётом 5:0. Благодаря этой победе македонцы набрали 11 очков и вышли на первое место в группе J, сместив Уэльс на вторую строчку. У валлийцев в активе 10 очков.

Сборная Казахстана в ночь с 7 на 8 сентября в Брюсселе проведёт выездной матч против Бельгии - прямая трансляция доступна здесь. Перед этой встречей у команды Али Алиева три очка после четырёх игр, у бельгийцев — семь очков после трёх матчей.

Турнирная таблица группы J:

  1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
  2. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
  3. Бельгия — 7 очков (3 матча)
  4. Казахстан — 3 очка (4 матча)
  5. Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Вчера 23:45   •   закончен
Бельгия
Бельгия
6:0
Казахстан
Казахстан
