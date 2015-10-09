Разгром 5:0 принёс сборной Казахстана нового лидера в отборе к ЧМ-2026

В группе J отборочного турнира чемпионата мира-2026 произошли изменения в турнирной таблице, передают Vesti.kz.

Северная Македония на своём поле разгромила Лихтенштейн со счётом 5:0. Благодаря этой победе македонцы набрали 11 очков и вышли на первое место в группе J, сместив Уэльс на вторую строчку. У валлийцев в активе 10 очков.

Сборная Казахстана в ночь с 7 на 8 сентября в Брюсселе проведёт выездной матч против Бельгии - прямая трансляция доступна здесь. Перед этой встречей у команды Али Алиева три очка после четырёх игр, у бельгийцев — семь очков после трёх матчей.

Турнирная таблица группы J: