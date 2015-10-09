Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 22:30
 

Без Сатпаева и Анарбекова: Казахстан назвал состав на матч с Бельгией в рамках отбора к ЧМ

  Комментарии (4)

Поделиться
Без Сатпаева и Анарбекова: Казахстан назвал состав на матч с Бельгией в рамках отбора к ЧМ ©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев определился с основным составом на матч против Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в группе J, передают Vesti.kz.

Поделиться
4

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев определился с основным составом на матч против Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в группе J, передают Vesti.kz.

Состав сборной Казахстана на матч с Бельгией:

  • №12 - Сейсен (вратарь);
  • №3 - Алип (капитан);
  • №4 - Жаксыбаев;
  • №6 - Касым;
  • №7 - Мужиков;
  • №8 - Оразов;
  • №10 - Самородов;
  • №11 - Вороговский;
  • №17 - Кенжебек;
  • №22 - Астанов;
  • №23 - Омиртаев.

Матч группы J между сборными Бельгии и Казахстана состоится сегодня, 7 сентября, в Брюсселе (Бельгия). Начало игры — в 23:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Группа J

  • Уэльс – 10 очков (5 матчей)
  • Северная Македония – 8 очков (4 матча)
  • Бельгия – 7 очков (3 матча)
  • Казахстан – 3 очка (4 матча)
  • Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Вчера 23:45   •   закончен
Бельгия
Бельгия
6:0
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия

54%

Ничья

13%

Казахстан

33%

Проголосовало 488 человек

Реклама

Живи спортом!