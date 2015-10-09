Без Сатпаева и Анарбекова: Казахстан назвал состав на матч с Бельгией в рамках отбора к ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев определился с основным составом на матч против Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в группе J, передают Vesti.kz.

Состав сборной Казахстана на матч с Бельгией:

№12 - Сейсен (вратарь);

№3 - Алип (капитан);

№4 - Жаксыбаев;

№6 - Касым;

№7 - Мужиков;

№8 - Оразов;

№10 - Самородов;

№11 - Вороговский;

№17 - Кенжебек;

№22 - Астанов;

№23 - Омиртаев.

Матч группы J между сборными Бельгии и Казахстана состоится сегодня, 7 сентября, в Брюсселе (Бельгия). Начало игры — в 23:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Группа J