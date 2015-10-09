Без Сатпаева и Анарбекова: Казахстан назвал состав на матч с Бельгией в рамках отбора к ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев определился с основным составом на матч против Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в группе J, передают Vesti.kz.
Состав сборной Казахстана на матч с Бельгией:
- №12 - Сейсен (вратарь);
- №3 - Алип (капитан);
- №4 - Жаксыбаев;
- №6 - Касым;
- №7 - Мужиков;
- №8 - Оразов;
- №10 - Самородов;
- №11 - Вороговский;
- №17 - Кенжебек;
- №22 - Астанов;
- №23 - Омиртаев.
Матч группы J между сборными Бельгии и Казахстана состоится сегодня, 7 сентября, в Брюсселе (Бельгия). Начало игры — в 23:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.
Группа J
- Уэльс – 10 очков (5 матчей)
- Северная Македония – 8 очков (4 матча)
- Бельгия – 7 очков (3 матча)
- Казахстан – 3 очка (4 матча)
- Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)
