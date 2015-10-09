Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 23:11
 

Экс-игрок "Барселоны" сотворил историю в сборной Нидерландов

  Комментарии

Поделиться
Экс-игрок "Барселоны" сотворил историю в сборной Нидерландов ©instagram.com/onsoranje

Дубль нападающего бразильского "Коринтианс" Мемфиса Депая помог Нидерландам одержать выездную победу над Литвой со счётом 3:2 в матче квалификации чемпионата мира-2026, передаёт Vesti.kz.

Поделиться

Дубль нападающего бразильского "Коринтианс" Мемфиса Депая помог Нидерландам одержать выездную победу над Литвой со счётом 3:2 в матче квалификации чемпионата мира-2026, передаёт Vesti.kz.

Уже на 11-й минуте Депай открыл счёт, а на 33-й Квинтен Тимбер удвоил преимущество гостей. Однако Литва быстро вернулась в игру: на 36-й минуте отличился Гвидас Гинейтис, а спустя семь минут защитник Эдвинас Гирдвайнис сравнял счёт — 2:2.

Победный мяч голландцев вновь оказался на счету Депая, который на 64-й минуте оформил дубль. Благодаря этим голам 31-летний форвард вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов, доведя свой счёт до 52 мячей и побив рекорд Робина ван Перси (50).

Ранее в Европе Мемфис Депай выступал за такие клубы, как ПСВ, "Манчестер Юнайтед", "Лион", "Барселона" и "Атлетико".


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Венгрия   •   Групповой этап, мужчины
9 сентября 23:45   •   не начат
Венгрия
Венгрия
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Венгрия
Ничья
Португалия
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!