Экс-игрок "Барселоны" сотворил историю в сборной Нидерландов

Дубль нападающего бразильского "Коринтианс" Мемфиса Депая помог Нидерландам одержать выездную победу над Литвой со счётом 3:2 в матче квалификации чемпионата мира-2026, передаёт Vesti.kz.

Уже на 11-й минуте Депай открыл счёт, а на 33-й Квинтен Тимбер удвоил преимущество гостей. Однако Литва быстро вернулась в игру: на 36-й минуте отличился Гвидас Гинейтис, а спустя семь минут защитник Эдвинас Гирдвайнис сравнял счёт — 2:2.

Победный мяч голландцев вновь оказался на счету Депая, который на 64-й минуте оформил дубль. Благодаря этим голам 31-летний форвард вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Нидерландов, доведя свой счёт до 52 мячей и побив рекорд Робина ван Перси (50).

Ранее в Европе Мемфис Депай выступал за такие клубы, как ПСВ, "Манчестер Юнайтед", "Лион", "Барселона" и "Атлетико".