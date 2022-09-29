Магомед Адиев высказался о контракте с Казахстаном после триумфа в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 15:05
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался в интервью для "Чемпионата" о переговорах с КФФ, передает корреспондент Vesti.kz. Специалист признался, что решение требует обдуманного подхода.

Казахстан с Адиевым выиграл группу в дивизионе С и пошел на повышение, а тренера хотели видеть в РПЛ.

"Переговоры по продлению контракта идут. Федерация сделала предложение, я пока взял время на раздумье. Я бы сейчас не хотел торопиться с быстрыми подписаниями контрактов, потому что есть время подумать и принять более взвешенное и правильное решение для своей карьеры", - рассказал Адиев.

Ранее российский специалист рассказал, что изменил, когда пришел в сборную Казахстана, чтобы добиться результата.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Лига наций

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