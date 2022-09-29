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"Стыдно не будет". Адиев раскрыл секрет работы с казахстанцами в Лиге наций

"Стыдно не будет". Адиев раскрыл секрет работы с казахстанцами в Лиге наций
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев разобрал в интервью для "Чемпионата" досрочную победу в Лиге наций и рассказал об изменениях, которые привели к успеху, передает корреспондент Vesti.kz. Он выиграл турнир за тур до финиша.

Казахстанцы вышли в дивизион B, а российский специалист раскрыл, что изменилось в команде для этого триумфа.

"Я буду неискренен, если скажу, что ждал таких результатов. Конечно, это не так. Я немного другого формата человек и тренер. Приходя в команду, я не ставлю задач занять какое-то место. Задача, которую я себе ставлю, - сделать конкурентоспособную команду, чтобы она могла противостоять любому сопернику и дома, и на выезде. При подписании контракта я руководителям всегда говорю: "Не знаю, приведет ли моя работа к успеху, но стыдно вам за команду не будет".

Это мой главный аргумент. Главное - делать свою работу профессионально и искренне, а потом смотреть, к чему это приведет. Сейчас итогом стало первое место, и я счастлив. На протяжении своей тренерской карьеры я обычно боролся за выживание, какие бы команды ни были. Возможностей претендовать на большее, да и таких бюджетов, чтобы бороться за первое место, у меня не было. А тут представилась возможность - и я с первого раза выиграл группу. Я безумно рад.

Самый главный успех нашей команды в том, что тренерский штаб нашел ключ к раздевалке. Нам удалось сплотить ребят, объединить идеей. Парни поверили в нас, а мы постарались добавить им ментальности, потому что эти футболисты не отличаются от прежнего созыва - исключения есть, но костяк тот же. Мы просто дали им понимание, что они могут и что нет непреодолимых соперников на нашем пути", - высказался о досрочной победе в турнире Адиев.

Адиев высказался об Алипе и объяснил его "проблемы" в "Зените"

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Адиев Магомед

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