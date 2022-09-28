Звездная Англия и Холанд? С кем сыграет сборная Казахстана в дивизионе B Лиги наций

Стали известны все сборные, которые примут участие в дивизионе B Лиги наций-2024/25. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальных соперниках национальной команды Казахстана.

Казахстанская дружина оказалась в лиге B, став лучшей в третьей группе дивизиона С. Таким же образом из третьего по значимости дивизиона во второй поднялись команды Турции, Греции и Грузии. В следующей Лиге наций эти команды будут находиться в одной корзине при жеребьевке, поэтому в группе пересечься у них возможности нет.

В дивизионе B сохранили прописку восемь команд, занявших 2-3 места в группах: Украина, Исландия, Финляндия, Норвегия (вторые), Ирландия, Албания, Черногория, Словения (третьи). По одной из команд, занявших второе и третье места, попадут в группу сборной Казахстана.

Из дивизиона А во второй по значимости вылетели Австрия, Чехия, Англия и Уэльс, заняв последние места в своих группах. Одна из этих четырех сборных точно сыграет с командой Казахстана осенью 2024-го.

Таким образом, уже через два года сборная Казахстана может встретиться со звездной командой Англии, крепкими австрийцами, чехами или валлийцами. Кроме того, возможно очередное противостояние с командой Украины и приезд в Казахстан одного из лучших форвардов мира Эрлинга Холанда в составе сборной Норвегии.

Напомним, что сборная Казахстана впервые в своей истории сыграет в дивизионе B Лиги наций.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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