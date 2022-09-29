Тяжело отказать? Адиев высказался об "Ахмате" после победы с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался в интервью для "Чемпионата" об интересе со стороны клубов РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Он признался, что решение ему далось нелегко.

Российский тренер выиграл с национальной сборной в Лиге наций, а в Адиеве были заинтересованы в РПЛ.

"Давайте немного окунемся в прошлое. Каждый раз, когда в "Ахмате" убирают тренера, всплывает моя фамилия. Это будет всегда, потому что мы с этим клубом не посторонние, а, можно сказать, родные. Поэтому наше сотрудничество всегда будет интересно и мне, и "Ахмату". Просто есть ряд дел, которые нельзя просто так бросить, развернуться и уйти. В очередной раз сложилось так, что наше совместное время с "Ахматом" не пришло. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Тяжело ли было отказать "Ахмату"? Может, дело в возрасте, но мне уже ничто не дается тяжело. Я ситуацию воспринимаю такой, какая она есть. Для меня важно свою жизнь и тренерский путь пройти прямо. Всегда есть нюансы, и невозможно быть хорошим для всех. Но я должен быть честен перед всевышним и перед собой - для меня это главный критерий.

Сложности не возникают, когда надо сказать кому-то "да" или "нет". Я считаю, что на данном этапе правильно сделать так. Мы постоянно на связи со спортивным директором, разговариваем о многих вещах. Знаю, что они искренне переживают за меня и желают удачи, я также переживаю за "Ахмат". А дружеские диалоги продолжаются", - подытожил Адиев.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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