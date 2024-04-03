Магомед Адиев уходит из сборной Казахстана? Заявление КФФ

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Сегодня 18:50
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Вице-президент Казахстанской Федерации Футбола (КФФ) Рохус Шох в интервью Sport 24 ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной команды Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

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- КФФ планирует продлить контракт с Магомедом Адиевым?

- Это вопрос, на который ответит сам Магомед Адиев. Только он сам может это сделать.

Напомним, ранее появилась информация, что он возглавит грозненский "Ахмат" из российской премьер-лиги (РПЛ).

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) тренировал карагандинский "Шахтер". В его тренерской карьере также были "Чайка", "Ахмат", "Анжи", "Легион Динамо".

Метки:
Адиев Магомед КФФ Ахмат ФК Сборная РК по футболу

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