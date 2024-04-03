Магомед Адиев определился со своим будущим: подробности

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, судя по всему, решил вернуться в клубный футбол, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Адиев возглавит грозненский "Ахмат", выступающий в российской премьер-лиге (РПЛ).

"Вроде как это его окончательный выбор. Также достоверно известно о том, что еще в прошлом году "Актобе" предлагал ему пост наставника актюбинской команды. Однако ввиду предстоящих игр в плей-офф Лиги наций он тогда ответил отказом. Позже проходила информация о том, что "Актобе" - нечто вроде запасного аэродрома для Магомеда Мусаевича, где Дмитрия Парфенова могли бы сместить при первой же осечке. Но, зная характер Адиева, его национальность, воспитание, в такое, конечно, сложно поверить. Ведь их с Парфеновым связывает дружба. А для чеченцев понятие чести и дружбы не пустой звук.

Что касается сборной Казахстана, то будет ли он и дальше работать с ней или нет, покажет время. Но, откровенно говоря, шансы на это ниже, как если бы он принял какой-нибудь казахстанский клуб, потому что чемпионат России разительно отличается от нашего чемпионата прежде всего сроками проведения. Кроме того, нужно непременно учитывать позицию руководства чеченского "Ахмата". Ввиду сильной конкуренции в РПЛ и необходимости решать ряд сложных турнирных задач оно может и не дать добро на совмещение. Однако это всего лишь наши предположения. Как будет на самом деле, узнаем позже", - пишет источник.