Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Роналду дважды забил со штрафного впервые с 2011 года. Но Месси круче

Роналду дважды забил со штрафного впервые с 2011 года. Но Месси круче
©instagram.com/cristiano/

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил достижение 13-летней давности, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Абхой" (8:0), в котором 39-летний форвард забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Причем два гола из трех Криштиану забил прямым ударом со штрафного.

В последний раз Роналду делал дубль со штрафных 15 мая 2011 года. Тогда он поучаствовал в победе "Реала" над "Вильярреалом". Всего же нападающий четыре раза за карьеру забивал дважды со штрафного удара.

Всего на счету Роналду 63 гола со штрафных. У аргентинца Лионеля Месси на два больше - 65.

Добавим, что Криштиану сделал два хет-трика за неделю, благодаря чему у него стало на восемь хет-триков больше, чем у Месси (58). При этом в 29 случаях португалец забивал как минимум один мяч с пенальти. У аргентинца таких игр 12.

Роналду оформил четвертый хет-трик за "Аль-Наср" и затмил Месси

Португалец возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 29 голами. Ближайший преследователь – Александр Митрович из "Аль-Хиляля" отметился 22 точными ударами.

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Аль-Наср" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Месси Лионель Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus