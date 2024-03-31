Роналду сделал 64-й в карьере хет-трик и помог "Аль-Насру" с разгромом

"Аль-Наср" на своем поле разгромил "Аль-Таи" (5:1) в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передают Vesti.kz.

В составе победителей отличились Отавио (20-я минута), Абдулрахман Гариб (45+7-я) и хет-трик в свой актив занес Криштиану Роналду (64-я, 67-я, 87-я). У проигравших один мяч отыграл Виргил Мисидьян (22-я), он же удалился на 36-й минуте.

Для Роналду это первый хет-трик в этом году и 64-й в карьере. Всего за "Аль-Наср" он забил 53 мяча и отдал 13 результативных передач в 59 играх. В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии португалец отличился 26 раз при 9 ассистах в 23 матчах.

"Аль-Наср" с 59 очками идет на втором месте турнирной таблицы, "Аль-Таи" с 22 очками располагается на 16-й строчке из 18.