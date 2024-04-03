Роналду оформил хет-трик во втором матче подряд и повторил достижение в "Реале"

"Аль-Наср" разгромил на выезде "Абху" (8:0) в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передают Vesti.kz.

У победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду (11-я минута, 21-я, 42-я), а также отличились Садио Мане (33-я), Абдулмаджид аль-Сулайхим (44-я), Абдулрахман Гариб (51-я) и дубль в активе Абдулазиза Аль-Аливы (63-я, 86-я).

Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд, в предыдущем туре он трижды огорчил "Аль-Таи" (5:1). Последний раз ему такое удавалось в 2015 году в "Реале", когда он тоже в течение трех дней накидал "трешку" в матчах с "Эспаньолом" в Ла Лиге и "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Благодаря этому успеху "Аль-Наср" набрал 62 очка и закрепился на втором месте турнирной таблицы, "Абха" с 22 очками находится на предпоследней, 17-й строчке.