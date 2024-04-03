Появилась реакция Роналду на достижение 10-летней давности

Португальский нападающий Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" разгромить на выезде "Абху" (8:0) в 26-м туре саудовской Про-Лиги, передают Vesti.kz.

Роналду за полчаса сделал "3+1" и этим самым оформил хет-трик во втором матче подряд, видео голов смотрите здесь. Подобное ему удавалось почти десять лет назад, когда он в составе "Реала" трижды забивал "Эспаньолу" в Ла Лиге и "Шахтеру" в Лиге чемпионов.

Вот как на свою результативность отреагировал португалец у себя в соцсетях:

"Мы не сбавляем обороты!".

В 24 матчах нынешнего чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 29 голов и отдал 10 результативных передач.

"Аль-Наср" с 62 очками идет на втором месте турнирной таблицы и на 12 баллов отстает от лидирующего "Аль-Хиляля".