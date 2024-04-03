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Адиев покинет сборную Казахстана после выбора новой работы? Есть ответ

Адиев покинет сборную Казахстана после выбора новой работы? Есть ответ
©КФФ

Российский специалист Магомед Адиев не покинет пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что он возглавит грозненский "Ахмат" из российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации журналиста Уалихана Косанбая, Адиев не подаст в отставку, поскольку у тренера действует контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) до конца 2024 года. Если КФФ уволит Адиева, то должен заплатить специалисту неустойку за досрочное расторжение контракта. Поэтому он останется на своем посту до конца года.

При этом Косанбай считает, что федерации лучше расстаться с тренером и пригласить нового из Европы.

"Думаю, КФФ лучше расторгнуть контракт и пригласить специалиста из Европы на следующие два цикла.

Да, при Адиеве сборная Казахстана показала беспрецедентный результат. Но, похоже, теперь Мусаевичу пора покидать команду.

Адиев – сильный мотиватор. Однако он уязвим, когда дело касается тактики. Две последние игры это доказали", - пишет он на своей странице в Facebook.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) тренировал карагандинский "Шахтер". В его тренерской карьере также были "Чайка", "Ахмат", "Анжи", "Легион Динамо".

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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