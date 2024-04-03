Елена Рыбакина приняла решение после второго фиаско в Майами

Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина определилась с ближайшими турнирами, передают Vesti.kz.
Рыбакина планирует выступить на четырех грунтовых турнирах до Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос").
Так, казахстанка заявилась на турнир серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдет 15-21 апреля, а также два "тысячника" в испанском Мадриде (23 апреля - 5 мая) и итальянском Риме (7-19 мая).
Сам "Ролан Гаррос" пройдет в период 26 мая - 9 июня.
Последним турниром Рыбакиной был Miami Open, где она второй год подряд дошла до финала, но снова проиграла.
Рыбакина больше не главная звезда казахстанского тенниса. Кто претендует на это звание?
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