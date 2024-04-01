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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Ордабасы" решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева

"Ордабасы" решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева
©КФФ

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев может покинуть свой пост, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL". Накануне шымкетнцы в рамках третьего тура КПЛ-2024 уступили на своем поле "Кайрату" (1:2).

"Информация касательно отставки Седнева не утка, и не первоапрельская шутка. Белорусского тренера действительно убирают из "Ордабасы", как ранее сообщил портал meta-ratings.kz. Также клуб должен покинуть Данияр Шадыев, который де-факто выполнял функции переговорщика и селекционера.

Но самый главный вопрос дня, кто придет вместо них? По нашим сведениям кандидатур несколько, включая Благоевича и даже Адиева (в меньшей степени). Вообще, Магомед Мусаевич имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Но о нем подробно в одном из следующих постов", - пишет источник.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об отставке

После трех туров КПЛ-2024 "Ордабасы" с четырьмя очками, занимает пятое место в таблице чемпионата.

В минувшем сезоне Седнев впервые в истории клуба, привел шымкентцев к золоту Казахстанской Премьер-лиги.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Кайрат ФК КПЛ Адиев Магомед

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