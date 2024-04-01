"Ордабасы" решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев может покинуть свой пост, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL". Накануне шымкетнцы в рамках третьего тура КПЛ-2024 уступили на своем поле "Кайрату" (1:2).
"Информация касательно отставки Седнева не утка, и не первоапрельская шутка. Белорусского тренера действительно убирают из "Ордабасы", как ранее сообщил портал meta-ratings.kz. Также клуб должен покинуть Данияр Шадыев, который де-факто выполнял функции переговорщика и селекционера.
Но самый главный вопрос дня, кто придет вместо них? По нашим сведениям кандидатур несколько, включая Благоевича и даже Адиева (в меньшей степени). Вообще, Магомед Мусаевич имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Но о нем подробно в одном из следующих постов", - пишет источник.
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об отставке
После трех туров КПЛ-2024 "Ордабасы" с четырьмя очками, занимает пятое место в таблице чемпионата.
В минувшем сезоне Седнев впервые в истории клуба, привел шымкентцев к золоту Казахстанской Премьер-лиги.
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