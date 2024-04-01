Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

"Нуждаемся в новых лицах". Сборной Казахстана некем обновлять состав?

"Нуждаемся в новых лицах". Сборной Казахстана некем обновлять состав?
©КФФ

Магомед Адиев после болезненного поражения сборной Казахстана от Греции публично заговорил о необходимости освежения состава. Корреспондент Vesti.kz проанализировал нынешнюю кадровую ситуацию и подрастающее поколение. 

Надо сказать, что процесс по обновлению состава Магомед Мусаевич начал уже в период подготовки к матчу с Грецией. Так, в состав был внедрен 21-летний опорный полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков. Адиев планировал выпустить хавбека в старте на Грецию, но в итоге в Афинах он отыграл второй тайм, а затем провел все 90 минут с Люксембургом (и оформил дебютный гол). После этого Адиев заявил о завершении цикла нынешней команды и очертил приоритет в построении нового коллектива: 

"Мы нуждаемся в перезагрузке, я уже говорил, что у каждой команды есть цикл. Мы его закончили, жалко, что чуть-чуть не дотянули. Я думал, что это произойдет перед Лигой Наций, но случилось раньше. Сборная нуждается в новых лицах, в новых идеях ведения игры. В этом плане нужно серьезно думать и переформатировать все. У нас появляется дерзкая молодежь – Оразов, Самородов, Астанов, Рома Асранкулов, Садыбеков. Это те люди, на которых нужно опираться, набираться им опыта и готовить эту команду к отбору на Чемпионат мира. Понятно, что опытных футболистов не можем списывать, они нам нужны, нужны вторые номера. Нам нужны люди, копать глубже, находить людей, которые будут достойно представлять нашу сборную на несколько циклов вперед". 

Но если задуматься, а есть ли у сборной Казахстана молодой кадровый потенциал для смены поколений? За исключением Садыбекова, игроков до 21 года претендующих хотя бы на вызов в обойму считанное количество. Безусловно, уже вырисовывается костяк из футболистов в возрастной категории 23-25 лет, но абсолютно свежей волны игроков мы не видим. 

Периодически вызывается Иван Свиридов, но пока он далек от основного состава сборной и у него нет места в старте даже в клубе. 

Глядя на поколение и результаты молодежной сборной Казахстана U-21 пока очевидных претендентов на ближайшее повышение до национальной сборной опять же нет. При этом, в позициях в центре обороны и центре полузащиты существует дефицит. 

Пару лет назад мы говорили о больших перспективах у таких игроков, как Мейрамбек Калмырза и Абылайхан Назымханов, но эти парни так и остались на уровне "молодежки" и никак не продвинулись по клубной карьере. Несмотря на большое количество представителей "Кайрата" в молодежной сборной, сильно выделяющихся талантов там тоже не замечено. 

Конечно, у нас в стране игроки дозревают дольше, о чем говорят последние примеры Эльхана Астанова и Ислама Чеснокова, появившихся на уровне сборной в возрасте 22-23 лет. Поэтому на данный момент Магомеду Мусаевичу будет крайне сложно найти действительно молодого футболиста, соответствующего уровню сборной. 

Процесс освежения костяка может состояться из уже известных кадров, которые сейчас находятся на вторых, а где-то даже третьих ролях. Например, Арман Кенесов, Алибек Касым, Лев Скворцов и Артур Шушеначев. Все они уже получали вызовы от Адиева, но по разным причинам выбывали из списка или находились в запасе. Нынешний посыл тренера дает им шанс заявить о себе, если они будут убедительны в своих клубах. 

Фото: КФФ©

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Адиев Магомед

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:45
Сборные
©КФФ "Нуждаемся в новых лицах". Сборной Казахстана некем обновлять состав?
Сегодня , 14:12
Сборные
©КФФ Стало известно, когда сборная Казахстана получит нового футболиста из России
Вчера , 23:30
Сборные
©ФК "Актобе" Форвард "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана
Вчера , 09:30
Сборные
©Vesti.kz Самый ненавидимый футболист приехал в Казахстан и дал важные советы
30 марта, 22:15
Сборные
©FIFA World Cup "Он добился бы успеха". Чемпион мира-2006 высказался о кандидате в тренеры сборной Казахстана
30 марта, 20:30
Сборные
©КФФ Суперклуб из Узбекистана следит за Абатом Аймбетовым
30 марта, 12:36
Сборные
©КФФ Стал известен главный козырь сборной Казахстана
29 марта, 17:40
Сборные
©КФФ Во France Football вынесли вердикт Казахстану в Лиге наций
29 марта, 15:09
Сборные
©КФФ Кайрат Боранбаев вынес вердикт Магомеду Адиеву
29 марта, 10:58
Сборные
©КФФ "Есть игроки, которым не понравилось мое решение". Останется ли Тагыберген лидером сборной Казахстана
29 марта, 08:41
Сборные
©twitter.com/FrenchTeam Чемпион мира раскритиковал Мбаппе после матчей за Францию
29 марта, 07:20
Сборные
©twitter.com/EURO2024 Назван главный фаворит Евро-2024: Германия вне топ-3
28 марта, 23:25
Сборные
©instagram.com/flf.lu/ Скандальный обидчик сборной Казахстана узнал приговор суда
28 марта, 22:44
Сборные
©nakrebi.ge/ka Сборная Грузии получила печальные новости после выхода на Евро-2024
28 марта, 17:07
Сборные
©Грузинская футбольная федерация Известны призовые Грузии за исторический выход на Евро-2024
27 марта, 23:34
Сборные
©twitter.com/selecaoportugal Роналду сорвался на судью после фиаско с обидчиком сборной Казахстана
27 марта, 21:58
Сборные
©КФФ В Европе оценили силу сборной Казахстана по футболу
27 марта, 18:30
Сборные
©КФФ Казахстан получил усиление из Турции и России на матчи отбора на Евро-2025
27 марта, 17:24
Сборные
©КФФ Казахстан лишился матча со сборной из топ-10 рейтинга ФИФА
27 марта, 16:08
Сборные
©instagram.com/leomessi/ Лионель Месси сделал заявление об уходе из сборной Аргентины
27 марта, 14:30
Сборные
©instagram.com/cbf_futebol/ 17-летний бразилец побил рекорды Пеле с Роналдо и вошел в историю
27 марта, 14:12
Сборные
©КФФ В Грузии рассказали о роли Казахстана в исторической победе за Евро
27 марта, 12:40
Сборные
©instagram.com/afaseleccion/ В сборной Аргентины решили судьбу Месси на Кубке Америки
27 марта, 11:48
Сборные
©КФФ ФИФА наказала сборную Казахстана за поражение в историческом матче
27 марта, 11:33
Сборные
©instagram.com/afaseleccion/ Аргентина сделала камбэк и выиграла второй матч без Месси
27 марта, 11:15
Сборные
©ФК "Барселона" Футболист "Барселоны" удостоился оваций на стадионе "Реала"
27 марта, 09:53
Сборные
©instagram.com/kff_team Казахстану вынесли вердикт после 1:7: назвали проблемы сборной и выбрали нового капитана
27 марта, 08:54
Сборные
©instagram.com/sadybekov_26 "Кайрат" отреагировал на гол своего воспитанника за сборную Казахстана
27 марта, 04:56
Сборные
©КФФ Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе
27 марта, 04:32
Сборные
©КФФ Оразов высказался о будущем Адиева и дал позитивную оценку сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus