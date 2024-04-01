"Нуждаемся в новых лицах". Сборной Казахстана некем обновлять состав?

Магомед Адиев после болезненного поражения сборной Казахстана от Греции публично заговорил о необходимости освежения состава. Корреспондент Vesti.kz проанализировал нынешнюю кадровую ситуацию и подрастающее поколение.

Надо сказать, что процесс по обновлению состава Магомед Мусаевич начал уже в период подготовки к матчу с Грецией. Так, в состав был внедрен 21-летний опорный полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков. Адиев планировал выпустить хавбека в старте на Грецию, но в итоге в Афинах он отыграл второй тайм, а затем провел все 90 минут с Люксембургом (и оформил дебютный гол). После этого Адиев заявил о завершении цикла нынешней команды и очертил приоритет в построении нового коллектива:

"Мы нуждаемся в перезагрузке, я уже говорил, что у каждой команды есть цикл. Мы его закончили, жалко, что чуть-чуть не дотянули. Я думал, что это произойдет перед Лигой Наций, но случилось раньше. Сборная нуждается в новых лицах, в новых идеях ведения игры. В этом плане нужно серьезно думать и переформатировать все. У нас появляется дерзкая молодежь – Оразов, Самородов, Астанов, Рома Асранкулов, Садыбеков. Это те люди, на которых нужно опираться, набираться им опыта и готовить эту команду к отбору на Чемпионат мира. Понятно, что опытных футболистов не можем списывать, они нам нужны, нужны вторые номера. Нам нужны люди, копать глубже, находить людей, которые будут достойно представлять нашу сборную на несколько циклов вперед".

Но если задуматься, а есть ли у сборной Казахстана молодой кадровый потенциал для смены поколений? За исключением Садыбекова, игроков до 21 года претендующих хотя бы на вызов в обойму считанное количество. Безусловно, уже вырисовывается костяк из футболистов в возрастной категории 23-25 лет, но абсолютно свежей волны игроков мы не видим.

Периодически вызывается Иван Свиридов, но пока он далек от основного состава сборной и у него нет места в старте даже в клубе.

Глядя на поколение и результаты молодежной сборной Казахстана U-21 пока очевидных претендентов на ближайшее повышение до национальной сборной опять же нет. При этом, в позициях в центре обороны и центре полузащиты существует дефицит.

Пару лет назад мы говорили о больших перспективах у таких игроков, как Мейрамбек Калмырза и Абылайхан Назымханов, но эти парни так и остались на уровне "молодежки" и никак не продвинулись по клубной карьере. Несмотря на большое количество представителей "Кайрата" в молодежной сборной, сильно выделяющихся талантов там тоже не замечено.

Конечно, у нас в стране игроки дозревают дольше, о чем говорят последние примеры Эльхана Астанова и Ислама Чеснокова, появившихся на уровне сборной в возрасте 22-23 лет. Поэтому на данный момент Магомеду Мусаевичу будет крайне сложно найти действительно молодого футболиста, соответствующего уровню сборной.

Процесс освежения костяка может состояться из уже известных кадров, которые сейчас находятся на вторых, а где-то даже третьих ролях. Например, Арман Кенесов, Алибек Касым, Лев Скворцов и Артур Шушеначев. Все они уже получали вызовы от Адиева, но по разным причинам выбывали из списка или находились в запасе. Нынешний посыл тренера дает им шанс заявить о себе, если они будут убедительны в своих клубах.

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