Магомед Адиев сделал заявление после триумфа с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о триумфе в Лиге наций и обратился к болельщикам, передает корреспондент Vesti.kz. Российский специалист привел футболистов к досрочной победе на турнире.
Казахстан впервые в истории обыграл Беларусь и получил право биться за возможность сыграть на Евро-2024, обновив рекорд по набранным очкам.
"Поздравляю всех казахстанцев с победой! 🇰🇿 От всего сердца благодарю за поддержку, которую вы нам оказали вчера. Я благодарен ребятам за самоотдачу, характер и волю к победе и за тот футбол, который они продемонстрировали.
Благодарю президента федерации Адлета Назарбаевича за доверие и поддержку. Спасибо тренерскому штабу. Это большая ответственность, огромные силы были отданы на подготовку.
Мы никогда не справимся без медицинской, административной, технической служб! Вам отдельная благодарность за ваш профессиональный подход к делу!
Мы показали настоящую командную игру, которая сплотила нас всех на достижение результатов на табло стадиона в нашу пользу. С победой, Казахстан! Алға, Қазақстан!" - написал Адиев.
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю