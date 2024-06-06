Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана

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Вчера 09:40 Комментарии 1
©КФФ

Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Российский специалист совмещал посты с начала апреля. 31 мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами. 

"Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счетом 0:5 - я, как тренер, после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но я не мог тогда поступить, подумав только о себе: за мной была команда, президент, которых я не мог подставить.

Я посмотрел в РПЛ на немного другой футбол и сказал президенту Казахстанской федерации футбола: "Очень классно, когда у тебя сборная и за тобой вся страна, которую ты объединяешь. Но мне, как тренеру, не хватает этих десяти игр в год, и я уже живу в этом режиме сборной два года". Объяснил, что мои чувства в футболе притупляются от этого и мне нужна борьба в рабочем процессе. В клубе немного другая работа - интенсивность игр и антураж в РПЛ, мечта стать тренером в этой лиге повлияли на меня во время принятия такого решения", - сказал Адиев в интервью "Спорт Шредингера".

Напомним, 46-летний Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 года. Под его руководством команда выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. У тренера был контракт с КФФ до конца 2024 года.

Всего под руководством российского специалиста сборная Казахстана сыграла 21 матч, одержала 11 побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.

2 года Адиева в сборной Казахстана: выиграл группу Лиги наций, побил рекорд на Евро и вырастил новых звезд

3 июня сборная Казахстана представила нового главного тренера. Им стал Станислав Черчесов. Российский специалист дал Vesti.kz эксклюзивное интервью.

 

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Черчесов Станислав Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол
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