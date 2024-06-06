Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев назвал причины ухода из сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Российский специалист совмещал посты с начала апреля. 31 мая Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами.

"Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счетом 0:5 - я, как тренер, после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но я не мог тогда поступить, подумав только о себе: за мной была команда, президент, которых я не мог подставить.

Я посмотрел в РПЛ на немного другой футбол и сказал президенту Казахстанской федерации футбола: "Очень классно, когда у тебя сборная и за тобой вся страна, которую ты объединяешь. Но мне, как тренеру, не хватает этих десяти игр в год, и я уже живу в этом режиме сборной два года". Объяснил, что мои чувства в футболе притупляются от этого и мне нужна борьба в рабочем процессе. В клубе немного другая работа - интенсивность игр и антураж в РПЛ, мечта стать тренером в этой лиге повлияли на меня во время принятия такого решения", - сказал Адиев в интервью "Спорт Шредингера".