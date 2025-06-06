Легендарный тренер отреагировал на выход Узбекистана на ЧМ-2026

Легендарный российский тренер Юрий Семин прокомментировал "Чемпионату" исторический успех сборной Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Специалист выразил уважение и восхищение прогрессом команды и назвал ключевых игроков.

"В Узбекистане развивается футбол. Посмотрите, какие там игроки! Одна из первых ласточек играет у нас, это Файзуллаев. Второй - Хусанов, который сейчас выступает за "Манчестер Сити"! Это говорит о том, что там идет хорошая работа в молодежных и юношеских командах, а также в федерации футбола. Нужно отметить и то, что Узбекистан выступал на Олимпиаде, а сейчас уже пробился на чемпионат мира. Это большое достижение! Время покажет, как они сыграют на мундиале. Но у сборной Узбекистана постоянно растут футболисты, тот же Шомуродов играет в Италии. Надо их поздравить с выходом на чемпионат мира", - сказал Семин.

Напомним, сборная Узбекистана обеспечила себе путевку на ЧМ-2026 после ничьей в матче с командой ОАЭ (0:0) в отборочном турнире зоны АФК.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах: США, Канада, Мексика.

Добавим, ранее "Манчестер Сити" обратился к своему защитнику Абдукодиру Хусанову и к Узбекистану после исторического выхода сборной этой страны на мундиаль.

В ФИФА также отреагировали на успех сборной Узбекистана.

Кроме того, в Казахстане обратились к сборной Узбекистана.



Добавим, что Юрий Семин тренировал множество российских клубов и сборную России, а также, работал в заграничных командах, завоевав ряд трофеев.