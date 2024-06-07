Казахстан вернется в топ-100 рейтинга ФИФА. Подробности

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Вчера 14:46
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Сборная Казахстана по футболу в случае успеха в матче с Арменией и осечках соседей - может вернуться в топ-100 рейтинга ФИФА, передает Vesti.kz.

По данным сайта статистики football-ranking.com Казахстан находится на 102-ой строчке. В активе нашей команды 1203,64 очка. Мы отстаем от идущих 101-м Таджикистана на 3,375 баллов, а от Таиланда 6,87 очков.

Сегодня, 7 июня, Казахстан проведет товарищеский матч против Армении. В случае победы наша команда заработает 5,021 балла и доведет количество поинтов до 1208,671. Этот результат позволит ворваться в топ-100, в случае если Таджикистан не сможет обыграть Пакистан, а Таиланд оступится во встрече с Сингапуром в квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Помимо этого, ниже казахстанцев может оказаться Кыргызстан. Если наши соседи в том же турнире проиграют Оману, то рискуют оказаться во второй сотне рейтинга.

Напомним, что Станислав Черчесов сменил Магомеда Адиева на посту главного тренера казахстанцев.

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Добавим, что сборная Казахстана в последних матчах в плей-офф Лиги наций в марте проиграла Греции (0:5) и Люксембургу (1:2).

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Армения

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