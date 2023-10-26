Казахстан улучшил положение в топ-100 рейтинга ФИФА

Новости спорта Футбол Сборные
26 октября 14:24
©КФФ

Сборная Казахстана улучшила свое положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.

В обновленном табеле о рангах Казахстан поднялся на две позиции и расположился на 98-м месте.

В октябре подопечные Магомеда Адиева провели два выездных матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024: уступили Дании (1:3) и обыграли Финляндию (2:1).

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В первой десятке произошли изменения: сборная Португалии поднялась на шестую строчку, Испания - на восьмую, а Хорватия опустилась на десятое место.

Лидерство в рейтинге сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы. На второй строчке идут французы, на третьей - бразильцы.

Рейтинг ФИФА от 26 октября:
1 (1). Аргентина – 1861,29 очка;
2 (2). Франция – 1853,11;
3 (3). Бразилия – 1812,2;
4 (4). Англия – 1807,88;
5 (5). Бельгия – 1793,71;
6 (8). Португалия – 1739,83;
7 (7). Нидерланды – 1739,26;
8 (10). Испания – 1725,91;
9 (9). Италия – 1717,81;
10 (6). Хорватия – 1711,88;
...98 (100). Казахстан - 1219,65.

Наивысшее место в рейтинге Казахстан занимал в 2016 году. Тогда наша сборная располагалась на 86-ом месте в таблице.

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После восьми туров Казахстан с 15 очками третье место в группе, уступая Финляндии (12) по дополнительным показателям. Лидируют Словения и Дания (по 19).

Следующие два матча отбора на Евро-2024 сборная Казахстана проведет в ноябре дома против Сан-Марино (17-го) и в гостях со Словенией (20-го).

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Метки:
Сборная РК по футболу Рейтинг ФИФА

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