Найдено объяснение прогрессу и успеху Казахстана в отборе на Евро-2024

Известный российский комментатор Роман Нагучев в интервью Zara Sport прокомментировал выступление сборной Казахстана по футболу в квалификации чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

После восьми туров Казахстан с 15 очками занимает третье место в отборочной группе. Лидируют Словения и Дания (по 19 баллов).

– Роман, какие ваши впечатления от игры против Финляндии? Отображает ли результат содержание матча?

– Мне показалось, что этот матч был очень содержательным. Было видно, что одна сборная хорошо играет – это сборная Финляндии, другая пытается сделать что может – сборная Казахстана. Поэтому по качеству получились не два разных тайма, а отрезки. Первый – до 60 минут, второй – с 60 до 90 минут. И эти отрезки не то чтобы разные по качеству, это – другой футбол. Результат вообще не отображает содержание матча. Футбол тем и прекрасен, что иногда происходит не то, что ты изначально предполагаешь или даже не то, что ты видишь. Результат от качества игры, как мы выяснили, не зависит.

– За счет чего Казахстан, по вашему мнению, смог переключить игру во втором тайме?

– Казахстан смог переиграть Финляндию очень просто: включились другие скорости, лучше стали использовать прессинг на чужой стороне поле. Игроки сборной Казахстана как-будто разозлись сами на себя. Футбол Казахстана до 60 минуты был на поражение, после 60 – это другие скорости, единоборства, качество игры. Вследствие этого давления забили два замечательных гола. Примерно тоже самое было в одном матче против сборной Дании, который с 0:2 превратился в 3:2. Так что Казахстан за счет такой активной работы и накопленных сил в первый час сумел вернуться в игру.

Я думаю, что сборная Казахстана играет так расслабленно и спокойно по одной простой причине: у них есть страховка в Лиге Наций весной следующего года. Когда ты играешь без давления, с мыслью, что ты можешь ошибиться – это дает возможность так здорово выступать и переворачивать матч. Мы видели это в играх против Северной Ирландии и Дании. И вот тоже самое было против Финляндии.

Следующие матчи в отборе на Евро-2024 сборная Казахстана проведет 17 и 20 ноября - с Сан-Марино (дома) и Словенией (на выезде).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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