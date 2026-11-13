Казахстан сыграет с Молдовой на удачном стадионе? У сборной и клубов уже были победы там

Сегодня, 13 ноября, сборная Казахстана проведёт выездной матч Лиги наций с командой Молдовы. Встреча пройдёт на стадионе "Зимбру" в Кишинёве. Корреспондент Vesti.kz вспоминает матчи с участием казахстанцев, которые прошли на этой арене.

До этого казахстанцы играли на стадионе "Зимбру" в рамках встреч между национальными и молодёжными сборными, а также в еврокубковой квалификации.

Пять матчей за 20 лет и положительная статистика

За последние 20 лет прошло пять матчей на стадионе "Зимбру" с участием казахстанских команд. Начнём с поражений, так как их было меньше. В июне 2006 года на этой арене встретились молодёжные сборные Молдовы и Казахстана до 21 года, это было в рамках квалификации на молодёжный Евро.

В итоге хозяева выиграли со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти на 91-й минуте. А перед финальным свистком судья удалил игрока казахстанской дружины Азата Нургалиева.

В июле 2024 года там же прошёл матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Петрокубом" и шымкентским "Ордабасы". Хозяева выиграли со счётом 1:0 и прошли дальше. В составе гостей сыграли Бауыржан Исламхан и Айбол Абикен, которые могут сыграть на этом же стадионе и сегодня.

В июле 2009 года кокшетауский "Окжетпес" впервые в своей истории выступал в еврокубках. Они начали путь в квалификации Лиги Европы с выездной победы над клубом "Зимбру" - 2:1. Забили Куаныш Каракулов и Гахрыманберды Чонкаев. К сожалению, через неделю на своём поле синегорцы проиграли 0:2 и вылетели. С тех пор они в еврокубках не играли, но молчание прервётся летом следующего года, ведь клуб пробился в квалификацию Лиги конференций благодаря четвёртому месту в КПЛ.

В марте 2022 года там же в стыках Лиги наций сыграли национальные сборные Молдовы и Казахстана. К перерыву хозяева вели 1:0, но во втором тайме гол Сергея Малого и автогол Вячеслава Посмака принесли Казахстану волевую победу - 1:2! Из тех, кто играл в той встрече, сегодня могут вновь выйти на поле Нуралы Алип, Владислав Васильев, Айбар Жаксылыков и Абикен. А вот Малый встречу пропустит из-за дисквалификации.

Ещё один успех казахстанцев случился в коцне июля 2025 года, во втором раунде квалификации Лиги конференций. В первой игре дома "Астана" не смогла обыграть "Зимбру" (1:1), поэтому в гостях столичным нужно было побеждать. Голы Джеффри Чинеду и Усмана Камара принесли "Астане" победу со счётом 2:0! В той встрече сыграл защитник Ян Вороговский, который может выйти на поле и сегодня.

Отметим, что это будет лишь второй официальный гостевой матч Казахстана против Молдовы. Большая часть игр между этими командами носила товарищеский характер, а проводились такие спарринги в Турции. На территории Молдовы они играли только в марте 2022-го, когда наша сборная победила со счётом 2:1.

Игра Молдова - Казахстан пройдёт сегодня, 13 ноября, и начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport, а встречу прокомментируют Ерсин Ерик и Димаш Тулегенов.

Прямая трансляция матча Лиги наций Молдова - Казахстан

Фото: ФК "Петрокуб", Молдавская федерация футбола©️