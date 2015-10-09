Прямая трансляция матча Лиги наций Молдова - Казахстан

Сегодня, 13 ноября, состоится матч пятого тура группы C3 Лиги наций между сборными Молдовы и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и начнётся в 22:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и на сайте телевещателя - начало в 21:50.

Добавим, помимо Молдовы команда Джона ван'т Схипа 16 ноября примет Словакию в Астане.

После четырёх туров группа 3 дивизиона C Лиги наций выглядит следующим образом: Словакия лидирует с 10 очками, у Фарерских островов и Молдовы по четыре балла, а Казахстан занимает последнее место с двумя очками.

В первом круге казахстанцы уступили на своём поле Молдове со счётом 1:2.

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