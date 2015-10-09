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Зидан раскрыл планы на Мбаппе после поражения Франции от Италии

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Зидан раскрыл планы на Мбаппе после поражения Франции от Италии ©Depositphotos.com/Image Press Agency

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассчитывает задействовать Килиана Мбаппе в заключительном матче группового этапа Лиги наций против Турции, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассчитывает задействовать Килиана Мбаппе в заключительном матче группового этапа Лиги наций против Турции, сообщают Vesti.kz.

Нападающий мадридского "Реала" не принимал участия во встрече с Италией, в которой французы потерпели поражение со счётом 1:3. Несмотря на отсутствие форварда в этой игре, он остался в расположении национальной команды и, судя по всему, готовится вернуться на поле.

Зидан подтвердил, что рассчитывает на капитана сборной в предстоящем поединке. По словам наставника, серьёзных проблем со здоровьем у футболиста нет.

"Да, я надеюсь, что Мбаппе сыграет с Турцией. Он остался в расположении сборной именно ради этого. Думаю, у него нет серьёзных проблем со здоровьем. Мы планируем предоставить ему игровую практику", - приводит слова Зидана Actu Foot.

Матч Франция - Турция состоится в ночь с 15 на 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени.

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Лига наций 2026/27   •   Португалия   •   Групповой этап, мужчины
15 ноября 00:45   •   не начат
Португалия
Португалия
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