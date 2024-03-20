Казахстан предупредили перед матчем с Грецией за Евро-2024

Телеграм-канал Серый CARDINAL высказался о сборной Греции перед матчем с Казахстаном в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта в Афинах и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

"Пару слов о сборной Греции...

В ночь с четверга на пятницу Казахстану предстоит сразиться с Грецией. Никто не должен думать о слабости соперника только потому, что она не смогла завоевать путевки на два последних Евро и два последних чемпионата мира.

Дружине Магомеда Адиева будет противостоять опытный и крайне искушенный противник. В последней квалификации они заняли третье место, но пропустили вперед Францию и Нидерланды. Причем единственный раз французы потеряли очки как раз в матче с греками. Будь они в любой другой группе, то наверняка вышли бы напрямую. А так не повезло...

Что касается состава команды, то он, конечно, не чета образцу 2004 года, но до памятного Евро кто знал об именах чемпионского состава?

Греция славится прежде всего тем, что она команда. И можно быть уверенными в том, что завтра на поле выйдет полностью отмобилизованная команда, без всякого намека на высокомерие и недооценку. Слишком высоки ставки...", - пишет источник.