В "Барысе" оставили послание футболистам сборной Казахстана

Нападающий "Барыса" Алихан Асетов поделился ожиданиями от футбольного матча сборных Греции и Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

"Мы с другими ребятами из "Барыса" постоянно ходим на матчи на "Астана Арену", болели за футбольную сборную и у телевизоров, даже когда были на выездах. Желаю сборной Казахстана удачи в матче с Грецией и следующих играх, выйти на Евро будет очень круто для нас", - приводит его слова SPORT+.

Напомним, встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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