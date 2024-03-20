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Сборная Казахстана прибыла в Афины на супербитву за Евро

Сборная Казахстана прибыла в Афины на супербитву за Евро
©instagram.com/kff_team

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Афины, где проведет матч против Греции в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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Метки:
Сборная РК по футболу Греция Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Лига наций

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