Сборная Казахстана прибыла в Афины на супербитву за Евро

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Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
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