Казахстан получил бонус от ФИФА после подписания Черчесова

Сборная Казахстана по футболу поднимется в рейтинге ФИФА после подписания контракта с россиянином Станиславом Черчесовым, передает Vesti.kz.

По данным сайта статистики football-ranking.com, Казахстан улучшил свою позицию, поднявшись на одну строчку. Ранее наша национальная команда в последнем рейтинге ФИФА занимала 103-е место, а сейчас располагается на 102-ой строчке.

Теперь подопечные Черчесова находятся по соседству со сборными Таджикистана и Новой Зеландии. При этом, наша команда не провела ни одного матча. Прогресс случился благодаря осечкам соперников.

Сегодня, 7 июня, Казахстан проведет первую игру после ухода Магомеда Адиева. Соперником станет Армения, а прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, что Черчесов приступил к работе четыре дня назад. Однако в Ереване командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев.

Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление

Напомним, сборная Казахстана в последних матчах в плей-офф Лиги наций в марте проиграла Греции (0:5) и Люксембургу (1:2).