Прямая трансляция матча Армения - Казахстан

Сегодня 7 июня сборная Казахстана проведет товарищеский матч против команды Армении, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ереване начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Трансляция на телеканале Qazsport стартует в 20:50.

Для сборной Казахстана этот матч будет первым после ухода прежнего главного тренера Магомеда Адиева. 3 июня национальную команду возглавил другой российский специалист Станислав Черчесов.

Впрочем, дебют Черчесова состоится не в этой игре. В Ереване командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев.

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Напомним, сборная Казахстана в последних матчах в плей-офф Лиги наций в марте проиграла Греции (0:5) и Люксембургу (1:2).

Команда Армении 4 июня в товарищеском матче уступила в Любляне сопернику Казахстана по отбору на Евро-2024 и предстоящей Лиги наций - сборной Словении.