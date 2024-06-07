Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матч с Арменией

Сегодня, 7 июня, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Арменией, передают Vesti.kz.
Встреча пройдет в Ереване и начнется в 21:00 по времени Астаны.
Дебютанты, история и сравнения. Что нужно знать о первом матче сборной Казахстана без Адиева?
Гости начнут игру в таком составе:
Названа самая опасная и непредсказуемая сборная в матче Армения - Казахстан
Напомним, что уже 11 июня казахстанская сборная проведет контрольную игру с Азербайджаном в венгерском городе Сомбатхей.
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