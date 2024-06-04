Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Сборные Сегодня 22:56 Комментарии Следующий соперник сборной Казахстана дал бой участнику Евро-2024 ©instagram.com/armenian_ff/ Сборная Армении по футболу провела товарищеский матч с участником Евро-2024 командой Словении, сообщают Vesti.kz. Встреча в Любляне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 11-й минуте Ян Млакар вывел словенцев вперед. Гости по ходу матча сумели выправить игру и на 56-й минуте сравняли счет после гола экс-защитника "Астаны" Вараздата Арояна. Словенцы вырвали победу на 63-й минуте после гола Йосипа Иличича. Напомним, 7 июня в Ереване сборная Армении в товарищеском матче примет команду Казахстана. Сборная Словении, выступавшая в отборе на Евро-2024 вместе с Казахстаном сыграет на предстоящем континентальном первенстве в Германии в группе C с командами Дании, Сербии и Англии. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Футзал

Хоккей

Волейбол

Баскетбол

Бенди

Водное поло

Гандбол

Хоккей на траве Реклама Новости Реклама