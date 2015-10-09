Казахстан обыграл Нидерланды и взял медаль чемпионата мира

Сборная Казахстана по сокке стала бронзовым призером чемпионата мира, который проходил в Канкуне (Мексика), передают Vesti.kz.

В матче за третье место казахстанцы нанесли поражение сборной Нидерландов со счетом 3:1. В финале Польша с таким же счетом обыграла Мексику.

Напомним, в полуфинале сборная Казахстана была обыграна хозяевами турнира — разгром 0:5 не оставил никаких иллюзий. Мексиканцы с первых минут взвинтили темп, взяли игру под полный контроль и не позволили сопернику даже задуматься о камбэке. Это поражение лишило казахстанцев шансов на титул.

Как Казахстан сыграл на групповом этапе и в плей-офф

На групповом этапе казахстанцы сыграли вничью с Францией (1:1), разгромили Уругвай (4:1) и разошлись миром с Нидерландами (2:2). В четвертьфинале отечественная команда одолела Украину (1:1, 2:1 после буллитов), а в 1/8 финала Казахстан обыграл команду Румынии (3:2).

Что такое сокка

Сокка — это разновидность футбола, близкая к мини-футболу, но с чуть большим полем и шестью игроками в каждой команде. Игра состоит из двух таймов по 25 минут, а состав включает пятерых полевых игроков и вратаря.

