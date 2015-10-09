Казахстан назвал состав на матч отбора Евро-2027

Назван стартовый состав молодежной сборной Казахстана на матч отбора к Евро-2027 против Молдовы, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D пройдет в Астане на газоне "Астана Арены" и начнется в 19:30 по местному времени.

Наставник сборной Казахстана Андрей Ферапонтов назвал состав на этот матч: Дулат Талыспаев, Рамазан Каримов, Али Турганов, Султан Аскаров (к), Александр Мрынский, Абинур Нурымбет, Саламат Жумабеков, Аян Байдавлетов, Тамерлан Агиманов, Рамазан Багдат, Глеб Валгушев.

Будет ли вторая победа? Прямая трансляция матча Казахстана в отборе Евро-2027

Положение команд группы D