Сборные
Вчера 18:44
 

Казахстан назвал состав на матч отбора Евро-2027

  Комментарии

Казахстан назвал состав на матч отбора Евро-2027 ©КФФ

Назван стартовый состав молодежной сборной Казахстана на матч отбора к Евро-2027 против Молдовы, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Встреча группы D пройдет в Астане на газоне "Астана Арены" и начнется в 19:30 по местному времени.

Наставник сборной Казахстана Андрей Ферапонтов назвал состав на этот матч: Дулат Талыспаев, Рамазан Каримов, Али Турганов, Султан Аскаров (к), Александр Мрынский, Абинур Нурымбет, Саламат Жумабеков, Аян Байдавлетов, Тамерлан Агиманов, Рамазан Багдат, Глеб Валгушев.


Будет ли вторая победа? Прямая трансляция матча Казахстана в отборе Евро-2027

Положение команд группы D

  • Словакия - 13 очков (5 матчей);
  • Англия - 12 (4);
  • Ирландия - 7 (4);
  • Молдова - 3 (5);
  • Казахстан - 3 (4);
  • Андорра - 3 (6).
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2027   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, Группа 4, мужчины
Вчера 19:30   •   закончен
Казахстан (U-21)
Казахстан (U-21)
1:1
Молдова (U-21)
Молдова (U-21)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-21)

87%

Ничья

3%

Молдова (U-21)

10%

Проголосовало 60 человек

