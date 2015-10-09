Будет ли вторая победа? Прямая трансляция матча Казахстана в отборе Евро-2027

Сегодня, 17 ноября, молодежная сборная Казахстана по футболу встретится с командой Молдовы в отборочном турнире чемпионата Европы-2027, передают Vesti.kz.

Матч пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

На данный момент Казахстан имеет в активе только одну победу - над Андоррой (1:0) - и с 3 очками занимает пятое место в таблице.

Группа D

1. Словакия - 13 очков (5 матчей)

2. Англия - 12 очков (4 матча)

3. Ирландия - 7 очков (4 матча)

4. Молдова - 3 очка (4 матча)

5. Казахстан - 3 очка (4 матча)

6. Андорра - 3 очка (6 матчей)

Групповой этап квалификации молодежного Евро-2027 продлится до октября 2026-го. Спустя месяц состоятся стыковые матчи. Финальный турнир летом 2027 года примут Албания и Сербия.

Девять победителей групп и лучший обладатель второго места (без учета результатов матчей против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию. Восемь оставшихся обладателей вторых мест разыграют четыре последние путевки в стыковых матчах.