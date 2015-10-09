Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 08:38
 

Будет ли вторая победа? Прямая трансляция матча Казахстана в отборе Евро-2027

  Комментарии

©КФФ

Сегодня, 17 ноября, молодежная сборная Казахстана по футболу встретится с командой Молдовы в отборочном турнире чемпионата Европы-2027, передают Vesti.kz.

Продолжение
Матч пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

На данный момент Казахстан имеет в активе только одну победу - над Андоррой (1:0) - и с 3 очками занимает пятое место в таблице.

Группа D

1. Словакия - 13 очков (5 матчей)
2. Англия - 12 очков (4 матча)
3. Ирландия - 7 очков (4 матча)
4. Молдова - 3 очка (4 матча)
5. Казахстан - 3 очка (4 матча)
6. Андорра  - 3 очка (6 матчей)

Групповой этап квалификации молодежного Евро-2027 продлится до октября 2026-го. Спустя месяц состоятся стыковые матчи. Финальный турнир летом 2027 года примут Албания и Сербия.

Девять победителей групп и лучший обладатель второго места (без учета результатов матчей против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию. Восемь оставшихся обладателей вторых мест разыграют четыре последние путевки в стыковых матчах.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2027   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, Группа 4, мужчины
Вчера 19:30   •   закончен
Казахстан (U-21)
Казахстан (U-21)
1:1
Молдова (U-21)
Молдова (U-21)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-21)

87%

Ничья

3%

Молдова (U-21)

10%

Проголосовало 60 человек

