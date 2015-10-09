Тренер столичного клуба КПЛ может перебраться в Европу

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Главный тренер столичного "Жениса" Андрей Демченко может покинуть команду и отправится в европейский клуб, передают Vesti.kz.

"В течение двух недель станет известно, где 49-летний украинский специалист продолжит карьеру. На данный момент он ведет переговоры с командами Премьер-лиги и Европы. Это могут быть представители чемпионата Польши, Кипра или Венгрии", — сообщает ASnews.kz.


Отметим, что 49-летний специалист возглавил астанинскую команду в начале июня. Под его руководством столичный клуб в минувшем сезоне выдал впечатляющую серию из десяти матчей без поражений.

Помимо прочего "Женис" вместе с Демченко одержал победы над семейским "Елимаем" (2:1), "Актобе" (2:0) и в принципиальном дерби с "Астаной" (3:2), в результате чего заняла шестое место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 36 очков.

Добавим, что Демченко известен своей карьерой в амстердамском "Аяксе" в середине 90-х годов, с которым он завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл Межконтинентальный кубок.

Ранее специалист возглавлял украинский "Металлист 1925", а также грузинские "Дилу" и "Динамо" из Батуми.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19   •   Нидерланды   •   Отборочный раунд 1, Группа 1, мужчины
Сегодня 23:00
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
- : -
Кипр (U-19)
Кипр (U-19)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-19)
Ничья
Кипр (U-19)
Проголосовало 144 человек

