Тренер столичного клуба КПЛ может перебраться в Европу

Главный тренер столичного "Жениса" Андрей Демченко может покинуть команду и отправится в европейский клуб, передают Vesti.kz.

"В течение двух недель станет известно, где 49-летний украинский специалист продолжит карьеру. На данный момент он ведет переговоры с командами Премьер-лиги и Европы. Это могут быть представители чемпионата Польши, Кипра или Венгрии", — сообщает ASnews.kz.

Отметим, что 49-летний специалист возглавил астанинскую команду в начале июня. Под его руководством столичный клуб в минувшем сезоне выдал впечатляющую серию из десяти матчей без поражений.

Помимо прочего "Женис" вместе с Демченко одержал победы над семейским "Елимаем" (2:1), "Актобе" (2:0) и в принципиальном дерби с "Астаной" (3:2), в результате чего заняла шестое место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 36 очков.

Добавим, что Демченко известен своей карьерой в амстердамском "Аяксе" в середине 90-х годов, с которым он завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл Межконтинентальный кубок.

Ранее специалист возглавлял украинский "Металлист 1925", а также грузинские "Дилу" и "Динамо" из Батуми.

