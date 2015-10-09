Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Искусственный интеллект озвучил точный счёт матча Бельгия - Казахстан

  Комментарии (1)

Искусственный интеллект озвучил точный счёт матча Бельгия - Казахстан Галымжан Кенжебек. ©Маржан Куандыкова/Vesti.kz

Искусственный интеллект поделился прогнозом на матч Бельгия - Казахстан в рамках 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

1

Встреча группы J пройдёт сегодня, 7 сентября, в Брюсселе и начнётся в 23:45 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча Бельгия – Казахстан

Прогноз от ИИ

Бельгия – Казахстан 3:0

1-й тайм: Бельгия активно прессингует с первых минут, контролирует мяч (около 70% владения). Первый гол может случиться на 28-й минуте после точного удара с линии штрафной. Казахстанская оборона старается выстоять, несколько опасных контратак не приносят результата.

2-й тайм: После перерыва Бельгия усиливает давление. На 55-й минуте после точного удара с левого фланга забивается второй мяч. Казахстан продолжает обороняться компактно, но к 78-й минуте после стандартного положения Бельгия забивает третий гол.

Итог: Контроль мяча, техническое преимущество и физическая готовность Бельгии делают этот счёт логичным. Казахстан может похвалить за командную дисциплину и умение не пропустить больше трёх голов.

Группа J

1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)
3. Бельгия – 7 очков (3 матча)
4. Казахстан – 3 очка (4 матча)
5. Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 337 человек

