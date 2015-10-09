Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 21:50
 

"Казахстан намного сильнее". Тренер Бельгии оценил команду Алиева перед очным матчем

  Комментарии

"Казахстан намного сильнее". Тренер Бельгии оценил команду Алиева перед очным матчем Руди Гарсия.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 в группе J, передают Vesti.kz.

"Казахстан намного сильнее, чем Лихтенштейн. Мы посмотрели их матчи против Северной Македонии и Уэльса: честно говоря, они не должны были проигрывать оба. Спокойно могли набрать шесть очков из шести. Нам нужно быть осторожными, сохраняя уверенность в себе. Мы сильнее, но важно сыграть максимально собранно и сконцентрировано. Лихтенштейн стал лучшей репетицией перед игрой с Казахстаном", — цитирует слова Гарсии Rtbf.

Напомним, 4 сентября сборная Бельгии на выезде разгромила Лихтенштейн со счётом 0:6. Казахстан, в свою очередь, в этот же день в Астане уступил Уэльсу (0:1).

Сегодня, 7 сентября, подопечные Али Алиева сыграют в Брюсселе матч квалификации ЧМ-2025 в группе J против команды Руди Гарсии. Начало встречи — в 23:45 по времени Астаны. Смотреть игру можно в прямой трансляции по ссылке.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Вчера 23:45   •   закончен
Бельгия
Бельгия
6:0
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия

54%

Ничья

13%

Казахстан

33%

Проголосовало 488 человек

