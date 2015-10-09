"Казахстан намного сильнее". Тренер Бельгии оценил команду Алиева перед очным матчем

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 в группе J, передают Vesti.kz.

"Казахстан намного сильнее, чем Лихтенштейн. Мы посмотрели их матчи против Северной Македонии и Уэльса: честно говоря, они не должны были проигрывать оба. Спокойно могли набрать шесть очков из шести. Нам нужно быть осторожными, сохраняя уверенность в себе. Мы сильнее, но важно сыграть максимально собранно и сконцентрировано. Лихтенштейн стал лучшей репетицией перед игрой с Казахстаном", — цитирует слова Гарсии Rtbf.

Напомним, 4 сентября сборная Бельгии на выезде разгромила Лихтенштейн со счётом 0:6. Казахстан, в свою очередь, в этот же день в Астане уступил Уэльсу (0:1).

Сегодня, 7 сентября, подопечные Али Алиева сыграют в Брюсселе матч квалификации ЧМ-2025 в группе J против команды Руди Гарсии. Начало встречи — в 23:45 по времени Астаны. Смотреть игру можно в прямой трансляции по ссылке.