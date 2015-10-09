Де Брюйне раскрыл план на матч с Казахстаном в рамках отбора к ЧМ

Капитан сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

"Казахстан, вероятно, будет играть на более высоком уровне, чем Лихтенштейн. Они захотят проявить себя больше. С другой стороны, всё сводится к тому же. Они, вероятно, будут играть по схеме 5-3-2. Начало будет трудным. Стоит забить несколько голов, и весь матч изменится", — цитирует слова Де Брюйне VTM Nieuws.

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Казахстана проведёт в Брюсселе (Бельгия) выездной поединок в рамках квалификации чемпионата мира-2025 в группе J. Стартовый свисток прозвучит в 23:45 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Текущая турнирная таблица группы J: