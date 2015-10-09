Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Де Брюйне раскрыл план на матч с Казахстаном в рамках отбора к ЧМ

Де Брюйне раскрыл план на матч с Казахстаном в рамках отбора к ЧМ Кевин Де Брюйне. ©instagram.com/belgianreddevils

Капитан сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брюйне высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

"Казахстан, вероятно, будет играть на более высоком уровне, чем Лихтенштейн. Они захотят проявить себя больше. С другой стороны, всё сводится к тому же. Они, вероятно, будут играть по схеме 5-3-2. Начало будет трудным. Стоит забить несколько голов, и весь матч изменится", — цитирует слова Де Брюйне VTM Nieuws.

Сегодня, 7 сентября, национальная сборная Казахстана проведёт в Брюсселе (Бельгия) выездной поединок в рамках квалификации чемпионата мира-2025 в группе J. Стартовый свисток прозвучит в 23:45 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Текущая турнирная таблица группы J:

  1. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
  2. Северная Македония — 8 очков (4 матча)
  3. Бельгия — 7 очков (3 матча)
  4. Казахстан — 3 очка (4 матча)
  5. Лихтенштейн — 0 очков (4 матча)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 379 человек

