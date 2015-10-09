Интервью с Эльханом Астановым: секрет успеха Байсуфинова в сборной Казахстана и уровень Сатпаева

Футболист сборной Казахстана Эльхан Астанов дал эксклюзивное интервью корреспонденту Vesti.kz. Оно было записано перед товарищеским матче с Фарерскими островами (0:1), прошедшим в Пуле (Хорватия).

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, потому что до этого у меня не было игровой практики и было немного тяжело вливаться в игры. Когда я перешёл, мне стали давать играть в каждом матче, забивал голы, тонус набрал. Новое поколение? Согласен, сейчас молодых игроков много, они очень перспективные, дают результат. Очень хорошо, что у нас курс на омоложение в сборной. Результат виден сразу".

Астанов благодарен главному тренеру Талгату Байсуфинову. В 2021 году именно этот специалист дал ему возможность дебютировать на международном уровне.

"Талгат Маруановичу огромное спасибо! Я дебютировал за сборную в 2021 году против Франции благодаря этому тренеру. С этим человеком атмосфера в раздевалке и на тренировке очень хорошая. Пацаны приходят на матчи, и каждый готов выложиться на 100 процентов за него (тренера). Он создаёт такую атмосферу, при которой хочется биться до конца за Казахстан".

Также Эльхан высказался о том, что находится в составе сборной со своим старшим братом Султанбеком Астановым.

"Если мы выйдем вместе на какую-то игру, то эмоции будет не передать словами. Особенно если на одном фланге. Такое у нас уже было в клубе, но в сборной - совсем другое. Очень приятно, что мы оба находимся здесь. Знаем, как радуются в нашей семье, как за нас переживают. Надеюсь, в дальнейшем, дай бог, у нас получится сыграть вместе на поле".

Подводя итоги 2025 года, Астанов назвал лучшего казахстанского игрока и отметил ключевой момент для себя.

"Дастан Сатпаев. Потому что такой юный, 17 лет, и столько голов назабивал, тащил "Кайрат", за сборную дебютный гол забил против Бельгии. Безусловно, Сатпаев. Ключевой момент? Скорее всего, переход и что меня тепло приняли дома, в "Ордабасы". Все желали моего возвращения. Спасибо им большое за поддержку, за то, что переживают за меня!", - цитирует его слова корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

