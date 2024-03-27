В Грузии рассказали о роли Казахстана в исторической победе за Евро

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Сегодня 14:12
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Обозреватель грузинского спортивного портала Sportall.ge Левкан Бокучава в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от исторической победы над Грецией в плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы-2024.

Финал квалификации прошел в Тбилиси и завершился вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее были грузины.

"Это был невероятный матч. После разгрома Казахстана Греция выглядела явным фаворитом. Наша команда проявила себя с наилучшей стороны. Возможно, легкая победа над Казахстаном придала чрезмерной уверенности. Однако борьба была упорной. Грузии очень помогли болельщики.

Если говорить о матче Казахстана с Грецией, то в игре было заметно, что ваши футболисты терялись. Они не были готовы к такому повороту событий, а у тренерского штаба не было плана Б. Это было заметно. Тем не менее Казахстан удивил и заслужил уважение", - отметил Бокучава.

Стали известны все участники Евро-2024

Напомним, что сборная Казахстана в прошедших двух матчах уступила Греции (0:5) и Люксембургу (1:2), не сумев пробиться в финальную часть чемпионата Европы. Из-за этого в рейтинге ФИФА подопечные Магомеда Адиева упали на 103-е место.

Метки:
Лига наций Чемпионат Европы по футболу Грузия Сборная РК по футболу Футбол Еврофутбол Евро 2024

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