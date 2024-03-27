Стали известны все участники Евро-2024

Определились все участники чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом в Германии, сообщают Vesti.kz.
Окончательный состав участников турнира сформирован после плей-офф Лиги наций, по итогам которого на Евро-2024 пробились сборные Грузии, Украины и Польши.
В финальной стадии чемпионата Европы сыграют следующие сборные: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Словения, Чехия, Грузия, Украина, Хорватия и Польша.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.
Окончательный состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия
Загрузка матч-центра...
Реклама