Голы и ассисты за сборную. Как Михаил Габышев раскрылся в 32 года

2022 год стал одним из самых успешных в истории казахстанского футбола. Выступления национальной сборной вышли на новый уровень, а вместе с ним выросли и показатели отдельно взятых футболистов. Особенным выдался этот год и для защитника Михаила Габышева. В 32 года многие начинают резко сдавать обороты, а этот футболист, наоборот, раскрылся уже будучи опытным игроком.
Корреспондент Vesti.kz рассказывает о значимости Габышева в составе сборной Казахстана и столичной "Астаны", его прогрессе и доверии к нему со стороны Магомеда Адиева.
На самом деле Габышев дебютировал в футболке сборной еще в прошлом году, но тогда этого многие не заметили. В июньском товарищеском матче с Северной Македонией (0:4) Михаил вышел на замену на семь минут. Тот матч вообще стал дебютным сразу для нескольких футболистов, да и многих основных игроков там не было. Поэтому эти семь минут Габышева пролетели мимо глаз общественности, ведь, казалось, что это разовый шанс для ничем не выделяющегося защитника "Шахтера".
Первый матч Лиги наций с Азербайджаном (2:0) Михаил провел на скамейке запасных, но затем принял участие в трех встречах. В гостях против Словакии (1:0) он поучаствовал в голевой атаке, а дома против этих же соперников (2:1) отметился ассистом. В сентябрьском домашнем матче с Беларусью (2:1) Михаил забил сам, а затем был близок к оформлению дубля.
В конечном итоге Габышев провел три матча в Лиге наций и в каждом из них сыграл ключевую роль во взятиях ворот. И это при том, что Михаил - номинальный защитник. Но тут же можно выделить как универсализм Габышева, способного сыграть вингбека, латераля и центрального защитника, так и тактическую задумку Адиева.
Тренер национальной сборной Казахстана сделал из Габышева очень важного и разностороннего игрока. Мало кто вообще мог поверить еще год назад, что Михаил, на протяжении всей карьеры ничем не выделявшийся в КПЛ, вдруг станет лучшим на своей позиции в стране. Адиев сделал с Габышевым примерно то же самое, что удалось сделать итальянскому специалисту Антонио Конте во время работы в "Челси" с Виктором Мозесом. Правда, нигериец из чистого вингера стал более оборонительным игроком, а Габышев, наоборот, из традиционного фулбека превратился в более атакующего исполнителя. Такая вот тактическая инновация для местной футбольной общественности.
В силу возраста и большого объема работы на позиции правого вингбека Габышев не всегда выдерживает темп на протяжении всей игры, и это можно понять. Но пока Михаил на поле - он выкладывается по полной. По версии WhoScored, именно он - лучший игрок сборной Казахстана в Лиге наций со средней оценкой 7,3.
Приглашение в "Астану" - это тоже показатель редкого явления в футболе, когда игрок выходит на пиковый уровень уже после 30 лет. В столице его используют и как центрального защитника, и как крайнего. Будет интересно посмотреть на работу Габышева с Григорием Бабаяном, ведь в клуб он был подписан еще при Срджане Благоевиче, который знал его по опыту в "Каспии". Еще одна интересная деталь - и в сборную (на постоянной основе), и в "Астану" он приглашался тренерами, с которыми ранее работал в других клубах (с Адиевым в "Шахтере" и с Благоевичем в "Каспии").
Всегда приятно видеть, когда игроки выходят на невиданный для себя уровень и приносят победы национальной сборной. Будем надеяться, что в ближайшем будущем таких игроков станет еще больше.
Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне за "Шахтер" и "Астану" Габышев провел 20 матчей, в которых забил один гол и раздал четыре ассиста.
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