ФИФА устроит шоу века: кто проведет жеребьевку ЧМ с участием Узбекистана

Стали известны участники жеребьёвки чемпионата мира-2026, которая состоится завтра, 5 декабря в Вашингтоне (США), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Процедура жеребьевки обещает стать настоящим шоу — на сцену выйдут звёзды спорта далеко за пределами футбольного мира.
Среди приглашённых — легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд, звёзды НФЛ Илай Мэннинг и Том Брэди, канадский хоккейный супергерой Уэйн Гретцки, слаггер "Нью-Йорк Янкис" Аарон Джадж, а также икона мирового баскетбола Шакил О'Нил. Вести церемонию будет Саманта Джонсон.
Чемпионат мира пройдёт следующим летом в Канаде, США и Мексике. Это будет первый чемпионат мира, которой примут три страны.
Кроме того, следующий мундиаль станет первым в истории, на котором, вместо 32-х сборных, сыграет 48 команд.
В их числе сборная Узбекистана, впервые в истории пробившаяся на чемпионат мира.
Ранее ФИФА представила состав корзин на эту жеребьевку.