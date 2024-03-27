ФИФА наказала сборную Казахстана за поражение в историческом матче

Сборная Казахстана по футболу после поражения от Люксембурга (1:2) упала еще ниже в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz.

По информации портала football-ranking.com, в обновленном табеле о рангах Казахстан опустился еще на две строчки и оказался на 103-м месте. При этом перед матчем наша сборная была на 101-м месте.

По соседству с нами располагаются команды Косово и Новой Зеландии.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы. На второй строчке идут французы, а на третьей позиции располагаются бельгийцы.

Сборная Казахстана по футболу выбрала нового соперника. Есть дата матча

Напомним, что в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы-2024 Казахстан разгромно проиграл Греции (0:5). Следом наша сборная провела первый в истории матч против Люксембурга, в котором открыла счет усилиями Адилета Садыбекова, но в ответ получила два гола.

Следующий матч команда Магомеда Адиева проведет летом. 7 июля казахстанцы сыграют товарищеский матч с Арменией, а в сентябре возьмут старт в дивизионе В Лиге наций, где их соперниками станут Австрия, Словения и Норвегия.