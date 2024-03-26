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Сборная Казахстана по футболу выбрала нового соперника. Есть дата матча

Сборная Казахстана по футболу выбрала нового соперника. Есть дата матча
©КФФ

Казахстанская федерация футбола (КФФ) и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между национальными сборными, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд запланирована на июнь. Сторонам осталось уладить детали.

Отметим, что встреча с Азербайджаном должна состояться после матча сборной Казахстана с Арменией, которая намечена на 7 июня в Ереване

В рейтинге ФИФА сборная Армении располагается на 93-й позиции, Казахстан замыкает первую сотню, а Азербайджан занимает 113-ю строчку.

Добавим, что Азербайджан был соперником Казахстана по группе Лиги наций в 2022 году. Тогда казахстанская сборная выиграла домашний матч со счетом 2:0, а в ответной игре уступила - 0:3.

Ранее команды встречались 11 раз, из которых пять побед у сборной Казахстана, три – у Азербайджана. Еще три матча завершились вничью.

Казахстану предложили "нового" тренера после разгрома от Греции

Добавим, что сборная Казахстана 21 марта потерпела крупное поражение от Греции (0:5) в полуфинале плей-офф Лиги наций и лишилась шансов попасть на Евро-2024.

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Метки:
Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол

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