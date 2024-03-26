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Сборная Казахстана узнала место в рейтинге ФИФА после разгрома от Греции

Сборная Казахстана узнала место в рейтинге ФИФА после разгрома от Греции
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу вылетит из топ-100 обновленного рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz.

По информации портала football-ranking.com в обновленном табеле о рангах Казахстан опустился на 101-е место в таблице реального времени. Из сотни нашу команду выбил Таиланд, который совершил рывок на 12 строчек, опередив даже сенсационный Таджикистан.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы. На второй строчке идут французы, а на третьей позиции располагаются Бельгия.

Адиев озвучил решение по сборной Казахстана после разгрома от Греции

Напомним, что в полуфинале Лиги наций за выход на чемпионат Европы, Казахстан разгромно проиграл Греции (0:5). В итоге в финале квалификации греки сыграют с Грузией, которая в другом полуфинале Лиги наций переиграла дома Люксембург (2:0).

Казахстанцы же проведут товарищеский матч с люксембуржцами в ночь на 27 марта. Команда уже прибыла в эту страну, а игра состоится в ночь с 26 на 27 марта.

Мимо Евро-2024: где и когда смотреть матч Казахстан - Люксембург

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Чемпионат Европы по футболу Футбол

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