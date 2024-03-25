Адиев озвучил решение по сборной Казахстана после разгрома от Греции

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прояснил свое будущее в команде: контракт 46-летнего российского специалиста действует до конца 2024 года, передают Vesti.kz.

Ранее в полуфинале плей-офф Лиги наций Казахстан проиграл Греции (0:5) и лишился шансов на выход в финальную стадию Евро-2024.

26 марта сборная Казахстана проведет в гостях товарищеский матч против Люксембурга.

- Я сосредоточен на ближайшей игре. Пока все мысли об этом, - рассказал Адиев в интервью "РБ Спорт".

- Вам не поступают какие-то предложения из России?

- Мне надо сыграть игру, а потом мы решили, что с президентом федерации все обсудим.

- Вы для себя уже приняли какое-то решение или пока находитесь в раздумьях?

- Мой ответ только такой.

Казахстану предложили "нового" тренера после разгрома от Греции

В сентябре 2024 года сборная Казахстана начнет выступление в Лиге наций (лига B).